Четверых забрали, двое скончались: женщину в пятый раз лишат родительских прав в Алматы

Воспитанницу детского дома хотят в пятый раз лишить родительских прав в Алматы. По данным органов опеки, она халатно относится к своему новорожденному ребенку.
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