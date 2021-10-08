Мировое обозрение

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  • олег олейник
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Четверых забрали, двое скончались: женщину в пятый раз лишат родительских прав в Алматы

Четверых забрали, двое скончались: женщину в пятый раз лишат родительских прав в Алматы

Воспитанницу детского дома хотят в пятый раз лишить родительских прав в Алматы. По данным органов опеки, она халатно относится к своему новорожденному ребенку.

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