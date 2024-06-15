Хинштейн рассказал о форуме цифровой трансформации городов «Умный город»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором рассказал подробности посещения пятого Международного форума по развитию цифровой трансформации городов «Умный город».
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