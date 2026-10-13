ФСБ: россиянка по заданию Киева готовила атаку дронов на военный аэродром в Воронеже

ФСБ сообщила о задержании женщины, которая готовила по заданию украинских спецслужб атаку дронов на аэродром Балтимор Военно-космических сил России в Воронеже.
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Честь и хвала нашим спецслужбам! Но есть вопрос, а каким образом и через каких провайдеров шароварники планировали управлять дронами на нашей территории?