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ФСБ: россиянка по заданию Киева готовила атаку дронов на военный аэродром в Воронеже

ФСБ: россиянка по заданию Киева готовила атаку дронов на военный аэродром в Воронеже

ФСБ сообщила о задержании женщины, которая готовила по заданию украинских спецслужб атаку дронов на аэродром Балтимор Военно-космических сил России в Воронеже.

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