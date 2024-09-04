Депутат: США хотят преподнести взаимодействие Монголии с Россией как вынужденное

АЮ

Александр Юткин

Монголия - настоящие братья. Никогда не забыть её помощь во время ВОВ. Ну, наболтали наши историки про Чингис-Хана с дуру, которого и не было в Монголии и о котором там никогда не слыхивали. Пусть потешатся. А люди они настоящие!