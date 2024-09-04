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RT Russia

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Депутат: США хотят преподнести взаимодействие Монголии с Россией как вынужденное

Депутат: США хотят преподнести взаимодействие Монголии с Россией как вынужденное

США ищут для Монголии абсурдные оправдания, чтобы преподнести взаимодействие Монголии с Россией как вынужденную меру, хотя это не соответствует действительности, подчеркнул в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Монголия - настоящие братья. Никогда не забыть её помощь во время ВОВ. Ну, наболтали наши историки про Чингис-Хана с дуру, которого и не было в Монголии и о котором там никогда не слыхивали. Пусть потешатся. А люди они настоящие!
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