США ищут для Монголии абсурдные оправдания, чтобы преподнести взаимодействие Монголии с Россией как вынужденную меру, хотя это не соответствует действительности, подчеркнул в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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