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FiNE NEWS

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Врачи оценили эффективность мелатонина и магния при бессоннице

Профессор неврологии Анита Шельгикар и директор программы исследований сна в Университете Аризоны Майкл Гранднер рассказали о различиях в эффективности мелатонина и магния при бессоннице в интервью The Washington Post.

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