Снайпер "Панда": военные ВСУ бросили винтовки M-16 и бежали от спецназа России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций на Херсонском направлении после столкновения с бойцами подразделений специального назначения российской группировки войск "Днепр", бросив свое вооружение.
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