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Грачева впервые вышла в финал WTA и сыграет с другой дебютанткой этой стадии – Костюк

Россиянка Варвара Грачева в Остине обыграла Кэти Волынец (6:4, 5:7, 6:4) и вышла в финал. Она впервые добралась до решающего матча на уровне WTA.

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