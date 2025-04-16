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Это блокирует удачу и поток денег: 5 признаков, что вы неправильно обращаетесь с мусором

Это блокирует удачу и поток денег: 5 признаков, что вы неправильно обращаетесь с мусором

Это блокирует удачу и поток денег: 5 признаков, что вы неправильно обращаетесь с мусором Алёна Юрьева Вы когда-нибудь задумывались, почему в некоторых домах деньги словно утекают сквозь пальцы, а в других они притягиваются с удивительной легкостью? Возможно, дело не только в финансовой грамотности, но и в том, как вы обращаетесь с мусором.

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