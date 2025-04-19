Украинские военные: у российских войск под Купянском в пять раз больше дронов, чем у ВСУ

Какая-то противоречивая информация поступает порою по ситуации на фронте. К примеру, вчера известный военный корреспондент ДТИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков в своем телеграм-канале объявил, что у ВСУ серьезное превосходство в количестве применяемых дронов над ВС РФ.