Производители и торговля договорились снизить цены на молоко и масло

Крупнейшие производители молочной продукции в результате переговоров с торговыми сетями и регулирующими органами начали обновление ценовой политики по социально значимым продуктам, рассказал «Известиям» источник на рынке и подтвердили его участники.
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