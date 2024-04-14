В России официально появятся новые кроссоверы VGV – три ряда сидений и АКПП от ZF

Китайские бренды автомобилей поражают разнообразием. И не только в Поднебесной, но и у нас. И чем ближе к Китаю какой-нибудь город расположен, тем более странные и незнакомые встречаются на машинах шильдики.
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