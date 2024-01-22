Астраханка пряталась и жила в погребе, чтобы не платить алименты

Горе-мать специально соорудила себе потайное жильё, чтобы её не нашли судебные приставы. Представители регионального УФССП долгое время разыскивали местную жительницу, которая с июня прошлого года уклонялась от уплаты алиментов своему сыну.
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