📝 Аксёнов назначил Альберта Куршутова на должность главы Мининформа Крыма Указ Главы Республики Крым Сергея Аксёнова опубликован на сайте правительства региона.
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📝 Аксёнов назначил Альберта Куршутова на должность главы Мининформа Крыма Указ Главы Республики Крым Сергея Аксёнова опубликован на сайте правительства региона.