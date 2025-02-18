Зеленского надо урезонить, переговоры прошли успешно: что сказал Лавров после общения с США

В Саудовской Аравии, в Эр-Рияде, во вторник, 18 февраля, состоялись переговоры между США и Россией. На встрече представители стран обсуждали двусторонние взаимоотношения и способы завершения конфликта на Украине.
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