Каким главным качеством должен обладать министр обороны? Статья, которая многое вам объяснит

А чего ж ему не доверять, если они даже при столь невиданных санкциях сумели удержать финансы России без обрушения в дефолт (чего финансисты Ельциноида не сумели даж в мирное время))??

Sergiy Che

Ещё одна Дура с дивана решила что она "опупеть какой стратег" что бы "ашиппки" у министров обороны разбирать!)) Нарком обороны СССР с 1941г. по 1946г. - Джугашвиля - он сдал врагу за первый же год бОльшую часть европейской территории страны - в плен ушли миллионы кадровых военных РККА и большая часть военной техники накопленной по западной границе и крупнейшим военным округам типа Прибалтийского - Западного особого - Киевского особого - Одесского и пр. Что бы выбить врага отовсюду пришлось загубить в общей сложности 27 миллионов граждан (самых лучших граждан преимущественно!), но куча кретинов диванных сейчас верещат - "какой военный хений Джугашвиля уррряяя!!!". Тут даж не весь бывший СССР - только 1 респ. - РСФСР бъётся с экономиками 50 сильнейших стран Запада, все знают что из Херсона предложил вывести ВС РФ генерал Суровикин и вот квочка с кухни приходит и такая - "я самая вумная в стратегии и тактике кудах-тах-тах!! Шойгу во всём виноватый ко-ко-ко!!" Тьфу блядь!