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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Каким главным качеством должен обладать министр обороны? Статья, которая многое вам объяснит

Каким главным качеством должен обладать министр обороны? Статья, которая многое вам объяснит

И снова мы слышим многочисленные возгласы, что нашего министра обороны нужно срочно снимать или даже садить в тюрьму:– У наших солдат нет зимней формы.

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Комментарии
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Sergiy Che
А чего ж ему не доверять, если они даже при столь невиданных санкциях сумели удержать финансы России без обрушения в дефолт (чего финансисты Ельциноида не сумели даж в мирное время))??
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8 час.
Sergiy Che
Ещё одна Дура с дивана решила что она &quot;опупеть какой стратег&quot; что бы &quot;ашиппки&quot; у министров обороны разбирать!)) Нарком обороны СССР с 1941г. по 1946г. - Джугашвиля - он сдал врагу за первый же год бОльшую часть европейской территории страны - в плен ушли миллионы кадровых военных РККА и большая часть военной техники накопленной по западной границе и крупнейшим военным округам типа Прибалтийского - Западного особого - Киевского особого -  Одесского и пр.  Что бы выбить врага отовсюду пришлось загубить в общей сложности 27 миллионов граждан (самых лучших граждан преимущественно!), но куча кретинов диванных сейчас верещат - &quot;какой военный хений Джугашвиля уррряяя!!!&quot;.   Тут даж не весь бывший СССР - только 1 респ. - РСФСР бъётся с экономиками 50 сильнейших стран Запада, все знают что из Херсона предложил вывести ВС РФ генерал Суровикин и вот квочка с кухни приходит и такая - &quot;я самая вумная в стратегии и тактике кудах-тах-тах!! Шойгу во всём виноватый ко-ко-ко!!&quot; Тьфу блядь!
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Катерина
Согласна с Вами. Набиуллина - умница.
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