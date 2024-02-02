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Уже провели собеседование: названы возможные преемники Зеленского

Уже провели собеседование: названы возможные преемники Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский в ближайшее время может лишиться своей работы. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

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