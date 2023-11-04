Ротенберг получил дисквалификацию на один матч за публичную критику судей

Роман Ротенберг не сможет присутствовать на тренерской скамье СКА в следующем матче КХЛ. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ постановил дисквалифицировать на один матч главного тренера СКА Романа Ротенберга.
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