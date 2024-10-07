Роспотребнадзор рассказал тулякам о пользе чеснока

В сезон простуд ивирусных заболеваний Роспотребнадзор напомнил тулякам о пользе чеснока. "В состав чеснока входят витамин С, сера, йод, сахар, полисахариды и аллицин — эфирное масло, которое является сильнейшим антиоксидантом.
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