В филармонии Кузбасса прозвучит «Реквием» Моцарта в память о погибших на «Листвяжной»

3 декабря в 18:30 на сцене Большого зала филармонии Губернаторский симфонический оркестр и Губернаторский камерный хор в память о шахтерах и горноспасателях, погибших 25 ноября на шахте «Листвяжная», исполнят «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта.