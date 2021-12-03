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В филармонии Кузбасса прозвучит «Реквием» Моцарта в память о погибших на «Листвяжной»

В филармонии Кузбасса прозвучит «Реквием» Моцарта в память о погибших на «Листвяжной»

3 декабря в 18:30 на сцене Большого зала филармонии Губернаторский симфонический оркестр и Губернаторский камерный хор в память о шахтерах и горноспасателях, погибших 25 ноября на шахте «Листвяжная», исполнят «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта.

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