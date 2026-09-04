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Регионы России

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Nvidia представила Personal AI Router для домашнего ИИ

Nvidia представила Personal AI Router для домашнего ИИ

Компания Nvidia представила Personal AI Router (PAIR) — бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое объединяет совместимые компьютеры в домашней сети в единый кластер для локального запуска искусственного интеллекта.

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