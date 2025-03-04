F-35 впервые взлетел с ракетой Meteor BVRAAM на борту

Ракета «Метеор» в правом внутреннем отсеке вооружения F-35 Королевские военно-воздушные силы объявили 28 февраля 2025 года, что F-35 впервые совершил полёт с ракетой Meteor Beyond Visual Range Air to Air Missile (BVRAAM).
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