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Газета.ру

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Губернатор Кузнецов: Чукотка привлекает туристов природой и линией перемены дат

Губернатор Кузнецов: Чукотка привлекает туристов природой и линией перемены дат

Чукотка дает возможность туристам увидеть китов, полюбоваться красотой тундры и посетить линию перемены дат (разграничивает области, на которых даты на календаре различаются на день), сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Владислав Кузнецов.

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