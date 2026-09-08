Губернатор Кузнецов: Чукотка привлекает туристов природой и линией перемены дат

Чукотка дает возможность туристам увидеть китов, полюбоваться красотой тундры и посетить линию перемены дат (разграничивает области, на которых даты на календаре различаются на день), сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме губернатор региона Владислав Кузнецов.
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