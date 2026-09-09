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Царьград

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Ветврач "Мартовский кот" предостерег об опасности грибов для собак

Ветврач "Мартовский кот" предостерег об опасности грибов для собак

Главный ветеринар сети "Мартовский кот" Михаил Шеляков предостерег владельцев собак от опасности отравления грибами во время прогулок.

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