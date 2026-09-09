Ветврач "Мартовский кот" предостерег об опасности грибов для собак

Главный ветеринар сети "Мартовский кот" Михаил Шеляков предостерег владельцев собак от опасности отравления грибами во время прогулок.
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