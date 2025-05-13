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Царьград

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Технологический прорыв: как Россия меняет будущее энергетики, экологии и IT за один день

Технологический прорыв: как Россия меняет будущее энергетики, экологии и IT за один день

12 мая 2025 года стало знаковым днём для технологического сектора России. От создания инновационного центра мирового уровня до запуска защищённых гаджетов и экологических решений — страна демонстрирует амбициозные шаги в развитии критически важных отраслей.

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