Технологический прорыв: как Россия меняет будущее энергетики, экологии и IT за один день

12 мая 2025 года стало знаковым днём для технологического сектора России. От создания инновационного центра мирового уровня до запуска защищённых гаджетов и экологических решений — страна демонстрирует амбициозные шаги в развитии критически важных отраслей.
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