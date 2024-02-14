В Челябинске стали продавать меньше квартир на вторичном рынке

В Челябинске число квартир на вторичном рынке снизилось на 18%. При этом средняя стоимость вторичного жилья в 2023 году выросла на 39% до 90 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили 14 февраля в пресс-службе «Авито Недвижимость».