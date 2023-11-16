Пилот произнес прощальную речь на своем последнем рейсе и растрогал пассажиров до слез

Пилот American Airlines устроил пассажирам незабываемый полет перед выходом на пенсию. Летчик с 32-летним стажем выступил с трогательной речью, которая довела до слез людей, находившихся на борту, а затем стала вирусной в соцсетях, передает mentoday.
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