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Свежие комментарии

  • Владимир Сабакарь
    Это точно. ФАБ 3000 это самое гуманное оружие против бандеровцев...В зоне СВО ликвид...
  • Владимир Акулов
    Наверное  ,  это  фейк...Ведь  от  падения  Фаб 3000 даже  стекла  в  домах  не  бьются  , и    старые  дома  выглядя...В зоне СВО ликвид...
  • Сергей Белорозов
    Вот так, будет очередная профанация, а не переговоры!Трамп окончательн...

Российская позиция по Украине стала вызовом для администрации Трампа

Российская позиция по Украине стала вызовом для администрации Трампа

Весь мир ждет, объявится ли Владимир Путин в Турции на переговорах о прекращении огня на этой неделе, однако сам российский президент выслал четкий сигнал, которому вторят его чиновники: Россия побеждает на поле боя, поэтому обязана получить искомое.

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