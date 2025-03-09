"Целую банду на свою голову приютила": женщина фиктивно прописала у себя 11 иностранцев

В Богучанах полицейские установили факт фиктивной прописки 11 мигрантов. Как сообщили в МВД Красноярского края, во время проверки одного из лесоперерабатывающих предприятий сотрудники выяснили, что иностранцы были зарегистрированы по одному адресу, однако фактически проживали совсем в другом месте.
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