"Целую банду на свою голову приютила": женщина фиктивно прописала у себя 11 иностранцев

В Богучанах полицейские установили факт фиктивной прописки 11 мигрантов. Как сообщили в МВД Красноярского края, во время проверки одного из лесоперерабатывающих предприятий сотрудники выяснили, что иностранцы были зарегистрированы по одному адресу, однако фактически проживали совсем в другом месте.