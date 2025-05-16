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Заступился за девушку. Трое приезжих забили парня днем прямо в центре Москвы. А что же прохожие?

Заступился за девушку. Трое приезжих забили парня днем прямо в центре Москвы. А что же прохожие?

Правоохранители наконец задержали троих злоумышленников, которые избили и нанесли несколько ударов ножом молодому человеку, который заступился за девушку в центре Москвы.

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