Руководитель компании в Карелии обманом перевел 200 миллионов в Турцию

Бывшего главу ООО "Карелия ДСП" приговорили к условному сроку за аферу на сотни миллионов рублей Суд в Москве признал бывшего руководителя компании «Карелия ДСП» виновным в незаконных валютных операциях с использованием поддельных документов.
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