Только европейские комплектующие: турецкие экскаваторы-погрузчики Cukurova получили обновление

Обновленные экскаваторы-погрузчики Cukurova 885XG, 888XG и 888XL подходят для решения таких задач, как планировка местности, погрузка и разгрузка материалов, разработка траншей и котлованов, а также для выполнения других строительных и землеройных работ.
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