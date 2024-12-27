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5koleso.ru

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Только европейские комплектующие: турецкие экскаваторы-погрузчики Cukurova получили обновление

Только европейские комплектующие: турецкие экскаваторы-погрузчики Cukurova получили обновление

Обновленные экскаваторы-погрузчики Cukurova 885XG, 888XG и 888XL подходят для решения таких задач, как планировка местности, погрузка и разгрузка материалов, разработка траншей и котлованов, а также для выполнения других строительных и землеройных работ.

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