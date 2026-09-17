🖥 Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия в ходе мониторинга и анализа деклараций, размещенных на официальном сайте Росаккредитации и данных в ФГИС «Сатурн» выявлен факт недостоверного декларирования партии продовольственного подсолнечника 1,5 тыс.