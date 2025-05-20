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Тренер объяснила, как вечерняя прогулка помогает сжигать жир во время сна

Тренер объяснила, как вечерняя прогулка помогает сжигать жир во время сна

Многие недооценивают пользу обычной вечерней прогулки, однако исследователи и эксперты в области фитнеса уверены — даже простая ходьба перед сном может заметно повлиять на обмен веществ и качество отдыха.

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