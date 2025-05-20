Тренер объяснила, как вечерняя прогулка помогает сжигать жир во время сна

Многие недооценивают пользу обычной вечерней прогулки, однако исследователи и эксперты в области фитнеса уверены — даже простая ходьба перед сном может заметно повлиять на обмен веществ и качество отдыха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии