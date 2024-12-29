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❗️🇷🇺Российская артиллерия и авиация регулярно вкатывает в землю ВСУшников вместе с укрытиями #ВСУ #Артиллерия #Авиаудар #Артудар #Украина.

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