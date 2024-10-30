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The Economist: Украина сейчас борется не за победу, а за выживание

The Economist: Украина сейчас борется не за победу, а за выживание

За несколько лет конфликта цели Киева в борьбе против России менялись неоднократно. Но только одна истинная цель и задача стоит на повестке дня постоянно – как выжить, борясь не столько с Москвой, сколько со своими собственными проблемами и коррупцией.

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