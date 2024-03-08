Достойны восхищения: ТОП-10 фильмов о сильных женщинах

Сейчас трудно представить, как жили женщины около 150 лет назад. Возможность учиться, работать, получать достойное вознаграждение, свободно управлять собственной жизнью и финансами — все это дамам пришлось буквально отвоевывать у общества.
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