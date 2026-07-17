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Журнал «Профиль»

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Паводок в Свердловской области: что известно к этому часу

Паводок в Свердловской области: что известно к этому часу

За последние сутки из-за новых ливней в зону подтопления попали еще 154 частных дома и 457 приусадебных участков, особенно в Ирбитском и Гаринском муниципальных округах, сообщило региональное управление МЧС в пятницу, 17 июля 2026 года.

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