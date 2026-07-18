НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Иран дал США на окончание войны 2—3 дня, пригрозив тотальным наступлением и полным уничтожением

Иран дал США на окончание войны 2—3 дня, пригрозив тотальным наступлением и полным уничтожением

США и Иран обменялись ударами, и риторика с обеих сторон накалилась до предела. Иранский генерал Мохсен Резаи в эфире государственного телевидения сделал заявление, которое сложно назвать иначе, чем ультиматум: если Вашингтон продолжит бомбардировки еще 2-3 дня, Тегеран перейдет к «тотальному наступлению» и «полному уничтожению» противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии