Маск на инаугурации Трампа показал похожий на нацистский жест

Американский предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск показал жест, похожий на фашистское приветствие, во время выступления на праздновании инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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