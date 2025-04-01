Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 960 подписчиков

Почему в "Светофоре" всё так дёшево? Поиск ответа довёл до суда

Почему в "Светофоре" всё так дёшево? Поиск ответа довёл до суда

Сеть "Светофор" хочет судиться с Россельхознадзором из-за обвинений в торговле фальсификатом. Сети магазинов не понравилась формулировка "площадка для сбыта фальсификата".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх