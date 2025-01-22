Как снимали фильм "Мэри Поппинс, до свидания!": кадры со съемок и 11 интересных фактов о фильме

Музыкальный телефильм "Мэри Поппинс, до свидания" (1983), рассказывающий о необычной няне, которая появилась в доме простой английской семьи и навсегда изменила жизнь ее членов, стала настоящим хитом как для детей, так и для взрослых.
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