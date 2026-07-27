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Славянская доктрина

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Экспедиция РГО в Сибирь под руководством Ермака

Экспедиция РГО в Сибирь под руководством Ермака

Экспедиция РГО в Сибирь под руководством Ермака Раньше я уже не раз высказывал мнение о том, что одним из самых надёжных индикаторов, указывающих на то, что тот или иной отрезок истории сфальсифицирован, является сложность его для преподавания в учебной аудитории.

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