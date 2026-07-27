Экспедиция РГО в Сибирь под руководством Ермака Раньше я уже не раз высказывал мнение о том, что одним из самых надёжных индикаторов, указывающих на то, что тот или иной отрезок истории сфальсифицирован, является сложность его для преподавания в учебной аудитории.