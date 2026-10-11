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Армия США провалила испытания БПЛА. Дроны не выдержали жары и гор на учениях в пустыне

Армия США провалила испытания БПЛА. Дроны не выдержали жары и гор на учениях в пустыне

Во время июльских 10-дневных учений армии США в пустыне Мохаве беспилотные летательные аппараты вооруженных сил США и системы связи работали со сбоями.

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