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RT Russia

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Самолёт Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ

Самолёт Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ

В Минобороны России заявили, что самолёт Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ. «Самолётом морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказали в ведомстве.

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