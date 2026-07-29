В Минобороны России заявили, что самолёт Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер ВСУ. «Самолётом морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказали в ведомстве.
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