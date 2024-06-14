Небензя: РФ разочаровало отсутствие реакции ООН на убийство ВСУ журналиста НТВ

Россию разочаровало отсутствие реакции секретариата ООН на обстрел российских журналистов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, в результате которого один погиб, а другой был тяжело ранен.
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