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Небензя: РФ разочаровало отсутствие реакции ООН на убийство ВСУ журналиста НТВ

Небензя: РФ разочаровало отсутствие реакции ООН на убийство ВСУ журналиста НТВ

Россию разочаровало отсутствие реакции секретариата ООН на обстрел российских журналистов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, в результате которого один погиб, а другой был тяжело ранен.

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