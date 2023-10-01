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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трактор» обменял Хэмилтона в минское «Динамо» на Боуи

Состав клуба из Беларуси пополнил Роберт Хэмилтон. В уральскую команду перешел Мэдисон Боуи. Роберт Хэмилтон набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4» в 9 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне.

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