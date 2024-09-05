Разработчики Tanks Blitz раскрыли награды для зрителей трансляции Финального ту...

Разработчики Tanks Blitz раскрыли награды для зрителей трансляции Финального турнира Лиги Блиц Поинт, Часть 2За просмотр трансляции на VK Play Live зрителям полагаются награды на аккаунт в Tanks Blitz: речь идет об уникальных “Фан-кубах” — контейнерах, созданных специально по случаю проведения Финального турнира Лиги Блиц Поинт, Часть 2.