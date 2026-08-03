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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девушка Винисиуса сняла алкогольный челлендж: выпила четыре бокала на вечеринке. Футболист «Реала» выбрал изотоник

Винисиус Жуниор и его девушка Вирджиния Фонсека организовали прощальную вечеринку перед возвращением вингера в расположение «Реала».

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