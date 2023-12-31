МО: ВС РФ ударили по центру принятия решений и военным объектам ВСУ в Харькове

Российские войска ответили на украинский теракт в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, в результате которого были уничтожены представители командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), планировавшие и принимавшие решения об атаке.
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