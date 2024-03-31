Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Alex Nемо
    Может мне кто напомнить с кем велись переговоры о капитуляции фашистской Германии в 1945 от лица СССР. Я не припомню ...Готов отдать Крым...
  • АндрейБорков
    Люди, органически...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    До последнего солдата украинца , даже вызванного с побега . Слово надо держать . А нам народ запретил переговоры , по...Готов отдать Крым...

Россия прекращает миндальничать: 30 секунд, которые перевернули всё

Россия прекращает миндальничать: 30 секунд, которые перевернули всё

Ответ России на попытки польских властей "разогнать шумиху" после 30-секундного инцидента отчётливо показал - миндальничать мы прекращаем.

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